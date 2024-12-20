Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kardeşi Uğurcan Seçer hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kardeşi Uğurcan Seçer 53 yaşında hayatını kaybetti.
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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in kardeşi Uğurcan Seçer bu sabah tedavi gördüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
53 yaşındaki Uğurcan Seçer’in cenazesi yarın (21 Aralık 2024) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Tarsus Güney Mezarlığı’nda toprağa verilecek.