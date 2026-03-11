Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltılar var
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Çok dayıda şüpheli hakkında ise gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarına yönelik operasyon düzenledi.
Çok sayıda gözaltı kararı
Operasyona çerçevesinde polisin belediyede arama yaptığı öğrenilirken, bir çok şüpheli hakkında ise gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA