Mersin Limanı’nda dev operasyon: 298 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı’nda uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 298 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

289 kilo kokain ele geçirildi

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, Mersin Limanı’nda bu sabah polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan Türkiye’ye gönderilen bir gemi konteyneri hedef alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, konteyner içerisinde 298 kilogram kokain ele geçirildi.

Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, “Baronundan torbacısına kadar uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaya yöneliktir” ifadelerini kullandı.