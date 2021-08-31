Mersin Limanı'nda konteynerde 30 kilo kokain yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, konteynerde 3 sırt çantasında 30 kilo kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın bilgi sistemleri üzerinden yürütülen incelemede Güney Amerika'dan, İspanya aktarmalı olarak limana getirilen bir konteyner riskli olarak değerlendirildi. Geminin limana yanaşması ve konteynerin gemiden tahliyesi sonrasında şüpheli konteyner x-ray taramasına sevk edildi.

Konteynerin yasal yükü arasında şüpheli yoğunluk saptandı. Konteynerde yapılan aramada dedektör köpeklerin muz kolileri arasında bulunan siyah renkli 3 sırt çantasına tepki verdi. Çantalarda toplam 30 paket bulundu. Paketlerin içindeki beyaz toz maddeden kokain olduğu belirlendi. Uyuşturucuya el konuldu.