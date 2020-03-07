Mersin Millet Bahçesi’nin 29 Ekim’e yetiştirilmesi hedefleniyor

07 Mart 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, TOKİ tarafından 140 dönümlük arazi üzerinde inşa çalışmaları devam eden Mersin Millet Bahçesi şantiyesinde incelemelerde bulunarak, yüklenici firma yetkililerinden projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Projedeki altyapı ve üstyapı işlerinin 9-10 ay gibi bir süre içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade eden Hasan Engin, Mersin Millet Bahçesinin açılışının da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmesi için de çalışmaların hızlandırıldığını kaydetti. Projenin sadece bir yeşil alan projesi olmadığını ve etrafındaki alanlara katma değer sağlayacak büyük bir çekim merkezi olacağını aktaran Başkan Engin,

“Alt yapı çok kısa sürede bitecektir. Üst yapı çalışmaları da son 2-3 ayda tamamlanır diye düşünüyorum. İnşaat çalışmaları bu hızla devam ederse projenin 29 Ekim Cumhuriyet bayramına kadar yetiştirileceğini öngörüyoruz” dedi.

Altyapının yüzde 90’nı tamamlandı

Projede son durum hakkında bilgi veren Özbek İnşaat yetkilisi Murat Özbek “Proje teslim tarihi 1 yıl olmasına rağmen firma olarak 9 ila 10 ay gibi bir sürede projeyi tamamlamayı öngörüyoruz. Projemizin içerisinde Millet Kırathanesi, kafeterya, su deposu, insanların rahatlıkla sahile girebileceği büyük bir plaj, yürüyüş yolları ve yüzde 80’lik bir kısım yeşil alanlardan oluşacak. Şuanda atıksu ve yağmur suyu hatlardan oluşan altyapı çalışmalarının yüzde 90’nı bitmiş durumda. Şuanda yürüme yolları ile peyzaj çalışmaları için gerekli zemin ve üstyapı işlemelerini yürütüyoruz. Çalışmalarımızı 29 Ekim 2020 tarhinde Cumhuriyet bayramına kadar tamamlamayı Mersin Millet Bahçesinin açılışını yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.