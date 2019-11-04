Mersin, Narenciye Festivali ile renklendi

04 Kasım 2019

MEHMET NABİ BATUK / MERSİN

Narenciye ürünlerinin tanıtılması, marka değerinin yükseltilmesi, kent turizminin geliştirilmesi amacıyla 7’inci kez düzenlenen festivalde; 100 tona yakın narenciye ürünü kullanılarak ahtapottan aslana, uçaktan yel değirmenine kadar birbirinden ilginç figürler hazırlandı. Kortej geçişi, konserler, yerli ve yabancı dans gruplarının gösterileri, gastroshowlar, su jeti ve flyboard şampiyonası gibi birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalin açılış konuşmasını yapan Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin’in en büyük etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek “Akdeniz’in incisi Mersinimizin gülen yüzünü herkese göstermek için rengarenk bir narenciye dünyası yarattık. Bizim gözümüzde narenciye ürünleri birer mücevher gibidir. Bir kuyumcu misali bu ürünleri özenle işleyerek tüm bu güzel süslemeleri yaptık. Meyvenin kendisinin süsleme aracı olarak kullanıldığı Türkiye’nin ilk ve tek festivali Mersin Narenci Festivali’dir” dedi.

“Marka yaratmanın ve marka değerini yükseltmenin yollarını bulmalıyız”

Mersin Narenciye Festivali’nin 27 kurumun desteği ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Özdemir, “Mersinimizin kardeşlik, hoşgörü ve dayanışma adeti olduğunu herkese gösterdik. İşte birlik ve beraberlik ruhu budur. İşte gerçek Mersin budur. Narenciye Mersin’in etrafında el ele verilmesi gereken bir semboldür. Çünkü Türkiye’de narenciyenin kalbi Mersin’de atmaktadır. En büyük temenimiz üreticilerimizin alın terlerinin karşılığını almalarıdır. Narenciye tüketiminin artması ve ihracatının yapılması ana hedefimiz olmalıdır. Marka yaratmanın ve marka değerini yükseltmenin yollarını bulmalıyız. Bu hedefimize ulaşmada devletimizin desteklerini esirgemeyeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“Mersin Narenciye Festivali’ni uluslararası festival haline dönüştürmemiz lazım”

Mersin Narenciye Festivali’nin uluslararası standartlara çıkartılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da şunları söyledi: “Türkiye’de benzer birçok festivale katılıyorum ancak Mersin, tasarımdan lojistiğine kadar dünya standartlarında bir festival yapıyor. Bu festivali artık bir kademe daha yukarıya çıkartıp uluslararası festival haline dönüştürmemiz lazım. Çünkü narenciye Mersin için olduğu kadar tüm Türkiye için önemli olan bir üründür. Üretimin yüzde 25’ini ihracatın yüzde 37’si burada yapılıyor. Ayrıca bu ürünleri sadece satmak yerine; marka değerler yaratıp suyundan tutun da kurutulmasına kadar ona katma değer yüklememiz gerekiyor.”