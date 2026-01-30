Mersin sele teslim oldu: Araçlar sürüklendi, ev ve iş yerlerini su bastı

Merkez Mezitli ilçesinde Mezitli Deresi ile Deniz Mahallesi’ndeki Tece Deresi’nin taşması sonucu çevrede geniş çaplı su taşkınları meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sular altında kalırken, yol bir süre araç trafiğine kapatıldı. Dere çevresinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, bazı araçlarda hasar oluştu.

Belediye ekipleri, taşkından etkilenen bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekiplerin, olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Öte yandan Mersin’in Tarsus ilçesi Eski Ömerli Mahallesi’nde tek başına yaşayan 79 yaşındaki bir vatandaşın evi de yağışlar nedeniyle suyla doldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, ev ve bahçede biriken suyu tahliye ederek yaşlı vatandaşın güvenliğini sağladı.

Yetkililer, yağışların zaman zaman etkisini sürdürebileceğini belirterek, vatandaşları dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.