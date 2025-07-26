Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter ve 55 kara aracı ile müdahale edilirken, tedbir amaçlı 4 mahallenin boşaltıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Çadırlı Kocapınar mevkiinde çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 02.00’de yapıldı.

Yangının kontrol altına alınması için bölgede 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ve 250 görevli personelle yoğun şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Jandarma ekiplerinin uyarısıyla Arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

4 mahalle tedbiren boşaltıldı

Alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" denildi.