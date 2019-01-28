Mersin-Tarsus OSB'de yangın

28 Ocak 2019

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan işçilerden bazıları dumandan etkilendi.

Alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı kaplaması üzerine bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesini kolaylaştırmak amacıyla fabrikanın bazı duvarları iş makineleriyle kırıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada büyük hasar meydana geldi.

Bu arada, dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA