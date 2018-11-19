Mersin, Uluslararası Narenciye Festivali ile görsel şölene döndü
Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, çok sayıda ülke ve sanatçının katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.
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