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Mersin, Uluslararası Narenciye Festivali ile görsel şölene döndü

Bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, çok sayıda ülke ve sanatçının katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin, Uluslararası Narenciye Festivali ile görsel şölene döndü
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