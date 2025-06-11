Mersin Valisi Atilla Toros: Mersin küresel bir oyuncu olacak

Mersin’in ekonomik po­tansiyelini stratejik bir vizyonla şekillendir­meyi hedefleyen Mersin Ekono­mi Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 12 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Mersin’in sahip olduğu büyük po­tansiyeli, planlı, stratejik ve or­tak akılla harekete geçirilmesi gerektiğini söyleyen Mersin Va­lisi Atilla Toros, “Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızın himaye­sinde, Valiliğimizin koordinasyo­nunda, Mersin Ekonomi Platfor­mu, ticaret odalarımız, borsamız, ihracatçı birliklerimiz, kalkın­ma ajansımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir iş birliği kurduk. Mer­sin’in tüm dinamiklerini aynı ma­sada buluşturarak, sanayi ve tek­noloji, tarım, lojistik ve turizm gi­bi lokomotif sektörleri ayrı ayrı ele aldık” dedi.

Ayrıntılı bir rapor hazırlandı

Amaçlarının, Mersin’in güçlü yönlerini mercek altına almak, ih­tiyaçları tespit etmek, çözüm yol­larını birlikte üretmek ve somut bir yol haritası oluşturmak oldu­ğunu kaydeden Atilla Toros, bu hedefle, arama konferansları ve grup toplantıları düzenledikleri­ni, yüzlerce paydaşla bir araya ge­lerek sorunları, talepleri ve gele­ceğe dair önerileri tartıştıklarını ve toplanan verileri analiz ederek, dört ana sektöre yönelik ayrıntılı rapor hazırladıklarını söyledi.

To­ros, “Bu raporlar, uygulanabilir ve takip edilebilir bir eylem planına dönüştü. Sürecin en önemli farkı, sadece sorunları tespit etmekle yetinmeyip, çözüm odaklı bir yak­laşım geliştirerek vizyondan uy­gulamaya uzanan bir mekanizma kurmamız oldu.

Sonuç bildirge­si, bu uzun soluklu çalışmanın ve ortak vizyonun bir yansımasıdır. Hazırlanan eylem planı, izleme tablosu ile desteklenerek sadece bir başlangıç değil, aynı zaman­da yakından takip edilecek bir sü­reç olacaktır. Mersin Ekonomi Zirvesi, bir toplantıdan çok daha fazlasıdır; bu zirve, Mersin’in 12. Kalkınma Planı ve Türkiye Yüzyı­lı vizyonuna entegre olan bir ira­denin, bölgesel güçten küresel bir oyuncuya geçişin adıdır” açıkla­masında bulundu.

Zirve sonrasında eylem planı uygulanacak

Zirve sonrasında tüm paydaşlarla birlikte belirlenen eylem planını kararlılıkla uygulayacaklarına dikkat çeken Vali Atilla Toros, “Zirveden çıkan önerileri ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, merkezi kurumlarla güçlü bir koordinasyon kuracağız. Yerel aktörlerle iş birliği içinde, belirlenen önceliklerin adım adım hayata geçirilmesini takip edeceğiz. Zirvemizde, 100 kişilik grupla Mersin’in geleceği için önemli konuları ele alacağız. Mersin’imizin organize sanayi bölgeleri, güçlü tarım sektörü, lojistik altyapısı ve giderek güçlenen turizm sektörü gibi önemli potansiyelleri bulunuyor.

Ayrıca, tarihi eserlerimiz ve kültürel mirasımız, ilimizin benzersiz değerleri arasında yer alıyor. Bu potansiyeli hep birlikte değerlendirerek, Mersin’i çok daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Zirvenin sonuçlarını 100 gün boyunca yakından takip edeceğiz. Bu takip süreci, Mersin’in kalkınma yolculuğunda son derece kritik bir öneme sahip. Toplantılarımız, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda ilimizin geleceğini planlı ve kararlı bir şekilde inşa etme iradesinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.