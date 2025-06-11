Mersin Valisi Atilla Toros: Mersin küresel bir oyuncu olacak
Mersin Ekonomi Zirvesi’nin lansman toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mersin Valisi Atilla Toros, “Bu zirve, Mersin’in 12. Kalkınma Planı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna entegre olan bir iradenin, bölgesel güçten küresel bir oyuncuya geçişin adıdır” dedi.
Mersin’in ekonomik potansiyelini stratejik bir vizyonla şekillendirmeyi hedefleyen Mersin Ekonomi Zirvesi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla 12 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Mersin’in sahip olduğu büyük potansiyeli, planlı, stratejik ve ortak akılla harekete geçirilmesi gerektiğini söyleyen Mersin Valisi Atilla Toros, “Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığımızın himayesinde, Valiliğimizin koordinasyonunda, Mersin Ekonomi Platformu, ticaret odalarımız, borsamız, ihracatçı birliklerimiz, kalkınma ajansımız, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla güçlü bir iş birliği kurduk. Mersin’in tüm dinamiklerini aynı masada buluşturarak, sanayi ve teknoloji, tarım, lojistik ve turizm gibi lokomotif sektörleri ayrı ayrı ele aldık” dedi.
Ayrıntılı bir rapor hazırlandı
Amaçlarının, Mersin’in güçlü yönlerini mercek altına almak, ihtiyaçları tespit etmek, çözüm yollarını birlikte üretmek ve somut bir yol haritası oluşturmak olduğunu kaydeden Atilla Toros, bu hedefle, arama konferansları ve grup toplantıları düzenlediklerini, yüzlerce paydaşla bir araya gelerek sorunları, talepleri ve geleceğe dair önerileri tartıştıklarını ve toplanan verileri analiz ederek, dört ana sektöre yönelik ayrıntılı rapor hazırladıklarını söyledi.
Toros, “Bu raporlar, uygulanabilir ve takip edilebilir bir eylem planına dönüştü. Sürecin en önemli farkı, sadece sorunları tespit etmekle yetinmeyip, çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirerek vizyondan uygulamaya uzanan bir mekanizma kurmamız oldu.
Sonuç bildirgesi, bu uzun soluklu çalışmanın ve ortak vizyonun bir yansımasıdır. Hazırlanan eylem planı, izleme tablosu ile desteklenerek sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yakından takip edilecek bir süreç olacaktır. Mersin Ekonomi Zirvesi, bir toplantıdan çok daha fazlasıdır; bu zirve, Mersin’in 12. Kalkınma Planı ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna entegre olan bir iradenin, bölgesel güçten küresel bir oyuncuya geçişin adıdır” açıklamasında bulundu.
Zirve sonrasında eylem planı uygulanacak
Zirve sonrasında tüm paydaşlarla birlikte belirlenen eylem planını kararlılıkla uygulayacaklarına dikkat çeken Vali Atilla Toros, “Zirveden çıkan önerileri ilgili bakanlıklarla paylaşacağız. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere, merkezi kurumlarla güçlü bir koordinasyon kuracağız. Yerel aktörlerle iş birliği içinde, belirlenen önceliklerin adım adım hayata geçirilmesini takip edeceğiz. Zirvemizde, 100 kişilik grupla Mersin’in geleceği için önemli konuları ele alacağız. Mersin’imizin organize sanayi bölgeleri, güçlü tarım sektörü, lojistik altyapısı ve giderek güçlenen turizm sektörü gibi önemli potansiyelleri bulunuyor.
Ayrıca, tarihi eserlerimiz ve kültürel mirasımız, ilimizin benzersiz değerleri arasında yer alıyor. Bu potansiyeli hep birlikte değerlendirerek, Mersin’i çok daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz. Zirvenin sonuçlarını 100 gün boyunca yakından takip edeceğiz. Bu takip süreci, Mersin’in kalkınma yolculuğunda son derece kritik bir öneme sahip. Toplantılarımız, sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda ilimizin geleceğini planlı ve kararlı bir şekilde inşa etme iradesinin bir göstergesidir” ifadesini kullandı.