Mersin ve Bolu'da belediyelere operasyon!

Belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı.

Mersin'de Yenişehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi.

Öte yandan, BOLSEV Vakfı ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında Bolu Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Mersin'de belediyeye operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. İhalelerde yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla yürütülen çalışmada belediye binasında arama yapıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilere yönelik yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bolu'da "irtikap" soruşturması

Diğer yandan, BOLSEV Vakfı ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi'nde de gelişmeler yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Meclis Üyesi Aydan Özdemir'in gözaltına alındığı belirtildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasının ardından başlayan adli süreç, yeni isimlerle devam ediyor.