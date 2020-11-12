Mersin ve Denizli'den atamalara destek geldi

12 Kasım 2020

Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci’nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olduğu için istifa ettiği Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na üye olarak yeniden atanması Denizli iş dünyasında sevinçle karşılandı. Denizli Sanayi Odası (DSO), Denizli Ticaret Odası (DTO), Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Denizli Ticaret Borsası (DTB) ve Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) başkanları yaptıkları açıklamalarla Zeybekci’nin deneyim ve birikimlerinin değerlendirilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Denizli iş dünyasının temsilcileri başarı dileklerini iletti. DSO Başkanı Müjdat Keçeci, Nihat Zeybekci’nin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu’na üye olarak atanmasından Denizlili sanayiciler olarak mutlu olduklarını belirtti. Keçeci, “Çünkü Zeybekci bugüne kadar yaptığı hizmetlerle inanılmaz deneyim ve birikimleri olan bir insan. Bu deneyim ve birikimlerinden yararlanılması kritik günler geçiren ülkemiz adına önemlidir, faydalıdır. Kurulda, faydalı olacağına önemli hizmetlere temel olacağına inancım tamdır. Kendisini kutluyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise, “Nihat Zeybekci’ye, yeni görevlerinde başarılar dilerim. Bakanımızın ülkemize, ekonomiye, Denizli’ye katkılarını yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bizde Denizli’de sivil toplum kuruluşları olarak, her zaman Denizlimizin, ülkemizin ve ekonomimizin büyümesi için onunla birlikte yürüyeceğimizi söylüyoruz. Tekrar kendisini tebrik ediyoruz” dedi.

Yeni görevinde başarılar dilediler

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Zeybekci’ye başarılar dilerken, DTB Başkanı İbrahim Tefenlili, “Uzun yıllar Ekonomi Bakanlığı yapan bilgi tecrübe ve birikimleri ile ülkemizde ekonomiyi en iyi bilenlerden biri olan Nihat Zeybekci’nin hem ilimiz hem de ülkemiz ekonomisi için büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Bu atamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, yeni görevinde başarılar diliyorum” değerlendirmesini yaptı.

DESİAD Başkanı Okan Konyalıoğlu da Zeybekci’nin EPK’ya yeniden atanmasının biriktirdiği tecrübelerin değerlendirilmesi anlamında önemli olduğunu belirtti. Konyalıoğlu, “Bölge halkı, sanayicisi ve üreticisi için ihtiyaçlarını anlatabilecekleri, kendisinden olan birinin bu kurulda bulunmasının, icra makamını yönlendirici pozisyonda olmasının bizler için pozitif değerler üreteceği düşüncesindeyim. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim” dedi.

Mersin iş dünyasından Elvan'a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AKP Mersin Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’a Mersin iş dünyası temsilcileri tarafından destek mesajları yağdı.

Elvan’ın yeni görevinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, “Bu kararı çok yerinde ve olumlu buluyorum. Elvan, bugüne kadar üstlendiği her görevi en başarılı şekilde yürütmüştür. Hazine ve Maliye Bakanı olarak da çalışmalarını layıkıyla devam ettireceğinden eminiz” dedi.

Elvan’ın hem Türkiye hem de Mersin ekonomisine fayda sağlayacağına inançlarının tam olduğunu belirten Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, atama kararının Mersin adına da oldukça önemli bir gelişme olduğunu kaydetti. Tekli, “Bugüne kadar Mersin için verdiği mücadele ile gelecekte yapacaklarının müjdecisi olan Lütfi Elvan’ın, hem ülkemize, hem de Mersinimiz’e fayda sağlayacağı inancındayız”

Elvan’ın sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübesiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak Türkiye’nin kalkınmasında önemli hizmetlere imza atacağına yürekten inandıklarını belirten Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta da şunları söyledi: “Bugüne kadar TÜİOSB’nin kuruluşunun her aşamasında bizlere büyük destek veren bakanımız daha önce yürüttüğü görevlerde de ülkemizin büyümesi, istihdam ve yatırımların artırılması, milli gelirimizin yükseltilmesi için büyük çaba göstermiştir. İstişare, ortak akıl ve koordinasyonla yürüttüğümüz çalışmalarımıza yeni dönemde de daha güçlü destekler vereceğine olan inancımız tamdır.”

Mersin adına sevindiler

Atanma kararını Mersinli esnaf sanatkar teşkilatı olarak sevinç ve memnuniyetle karşıladıkların ifade eden Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, Elvan’ın geçmiş dönem bakanlıkları döneminde de ülke sorunları olduğu kadar esnaf sanatkar teşkilatının sorun ve beklentilerine de son derece yakın, duyarlı olduğuna vurgu yaptı. Dinçer; “Bakanımızın, ülkemizin büyümesi, istihdam ve yatırımların arttırılması, milli gelirimizin yükseltilmesi, pandemi döneminde en büyük sıkıntıyı yaşayan esnaf ve sanatkarlarımıza doğrudan gelir desteğinin sağlanması konusunda önemli kararlara imza atacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Mersin’den seçilen bir milletvekilinin Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi önemli bir göreve atanmasının kent adına onur verici bir gelişme olduğunu kaydeden Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin, “Elvan, bizler için her zaman Mersinimizin Ankara’daki kapısı ve sesiydi. Kentimizde devam eden kamu yatırımı ve projelere sahip çıkma noktasında çözümleriyle her zaman bizlere yardımcı olmuştur. Kentimizdeki meslek odaları, STKlar ve esnaflarla iyi bir iletişim kurmuştur. Üstlendiği bu zorlu görevde de önemli projeleri hayata geçireceğinden bir şüphemiz yoktur. Özellikle ekonomimizin geleceği için hazinede uygulanabilecek tasarruf tedbirleri ile ilgili önemli beklentilerimiz var” diye konuştu.

Lütfi Elvan’ın Kalkınma Bakanlığı döneminde Mersin için yaptığı girişimlerin Mersin’i birçok noktada ileriye taşıdığını ifade eden Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkanı Coşkun Doğmuş, “Üstlendiği bütün görevleri büyük bir titizlikle yürüten Elvan’ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesi Mersin için büyük bir şanstır. Ülke ekonomisine ve Mersin’e yapacağı katkılardan yana hiç şüphemiz yoktur” diye belirtti.Lütfi Elvan’ın Kalkınma Bakanlığı döneminde Mersin için yaptığı girişimlerin Mersin’i birçok noktada ileriye taşıdığını ifade eden Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) Başkanı Coşkun Doğmuş, “Üstlendiği bütün görevleri büyük bir titizlikle yürüten Elvan’ın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesi Mersin için büyük bir şanstır. Ülke ekonomisine ve Mersin’e yapacağı katkılardan yana hiç şüphemiz yoktur” diye belirtti.