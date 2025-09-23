Mersin'de 16 milyonluk soygun! Şüpheli damda uyurken bulundu

Mersin'de elektronik sinyal bozucu kullanarak bir kuyumcuya giren 4 kişi, yaklaşık 16 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler Adana'da yakalanarak tutuklandı.

Olay, 6 Eylül'de merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, Ulu Cami karşısındaki bir kuyumcuda meydana geldi. Sabah saatlerinde kepengi elektronik cihazla açarak içeri giren maskeli zanlılar, altın ve ziynet eşyalarını çuvallara doldurduktan sonra kepengi kapatarak kaçtı. Soygun, iş yeri sahibinin dükkâna gelmesiyle ortaya çıktı.

Yaklaşık 2 bin motosiklet incelendi

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası ile yaklaşık 2 bin motosikleti inceleyerek şüphelilerin izine ulaştı. Zanlıların Adana'dan motosikletlerle geldikleri ve güvenlik kameralarına yakalanmamak için köy yollarını kullandıkları belirlendi. Yapılan operasyonla olayı gerçekleştiren 4 kişi ile birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan birinin damda uyurken alınması dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cemal K., Sadık K., Şükrü B. ve Şaban A. tutuklanırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlılardan birinin gözcülük yaptığı, diğerlerinin ise kuyumcuya girerek altınları torbalara doldurduğu, ardından motosikletlerle olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.