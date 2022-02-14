Mersin'de 2 yıldan eski sayaçlar taksitle değiştirilecek

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eskiyen su sayaçlarının değiştirilmesine yönelik çalışmaların aylar önce başlatıldığını belirterek, 0-2 yıllık sayaçlar için bedel ödenmeyeceğini, 7 yıla kadar olanlar için 119,77 TL, 7 yıl üzerindekiler için ise 239,54 TL ücret alınacağını söyledi. Seçer, sayaç bedellerinin taksitlendirileceğini ifade etti.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin şubat ayı 2. birleşimi, Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.



Sayaçların değiştirme kararının daha önce alındığını belirten Seçer, “Yeni yıl itibariyle bu saatler eskileri ile değiştirilerek yenilenmeye başladılar. Uzaktan okumalı sayaçlarımızı pilot olarak Menteş’te başlattık, bunun yanında Kuzeykent ve Pirireis. Bu üç noktada sadece Menteş Mahallesinde 3 bin 247 abonenin sayacı değişti.

Karar eski alınmış bir karar, uygulama yeni olunca öyle bir döneme denk geldi ki, her şeyin ateş pahası olduğu, herkesin hayat pahalılığından şikayet ettiği bir döneme denk geldi. Elektrik faturalarının yanında bir de su faturalarına bu ilaveler bence de uygun görülmedi. Zaten hemen müdahale ettim” dedi.



Belli bir süre geçtikten sonra yasal olarak sayaçların değiştirildiğini ifade eden Seçer, değiştirilen su sayaçlarının teknik detaylarını paylaşarak, sayaç ücretlerinin abonelerden taksitler halinde alınacağını belirtti.



Seçer, “Biz zaten bu sayaçları yasal olarak değiştiriyoruz. Arızalıysa ya da belli bir ekonomik ömrünü tamamlamışsa değiştiriyoruz. Burada da yaptığımız işlem şu; bu sayacın piyasa fiyatı 605 TL. 605 TL’ye almışız, akıllı sayaç. Uzaktan okuyabiliyorsun, suyu kesebiliyorsun, verebiliyorsun, arıza varsa görebiliyorsun sistemde. 2 yıldan az süreli aboneler için zaten biz bedel almıyoruz. 2 ile 7 yıllık sayaçlar için onun ortalama amortismanını düşüyoruz. 605 lirayı biz ödüyoruz. Sayacınız 0-2 yıllık ise para vermiyorsunuz. 7 yıllığa kadarsa 119,77 TL (KDV dahil) alıyoruz. Eğer 7 yıl üzeri ise 239,54 TL (KDV dahil) alıyoruz. Ben de olayı duyar duymaz takribi dedim ki; maksimum ödeyecek olan 240 lira öder. 8 aya bölerseniz, aylık 30 lira da yazarsanız, 8 ayda bitirirler. Yani bu 10 ay olmuş, 12 ay olmuş, onlar çok mesele değil. Yine arkadaşlar çalışırlar. Duyar duymaz ben de rahatsız oldum ama benim bu kararı verme sürem 12 ay önce. 12 ay önce ben Ocak 2022’nin başında bu kadar her şeyin el yakacağını tahmin edemezdim.” ifadelerini kullandı.



Başkan Seçer, 20 bin sayacın değişeceğini belirterek, “20 bin saat değişecek, bu bir teknolojik adımdır, bir çıta yükseltmesidir. Onun bedelini kurum ödüyor. Bunu biz tüketiciye yansıtmıyoruz. Mekanik saat ücreti üzerinden. Yani normal, zorunlu, değiştirecek adam. Onun üzerinden sadece siz bana onu öde diyoruz, biz o mekaniği alacağız, üstünü biz tamamlıyoruz ama daha teknolojik, uzaktan okumalı saat takıyoruz” diye konuştu.