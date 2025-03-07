Mersin'de acele kamulaştırma yapılacak
Yeni Taşkent Yük Merkezi Projesi kapsamında, Mersin sınırlarındaki güzergahta bulunan taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeni Taşkent Yük Merkezi Projesi kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergahta bulunan taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Yayımlanan karar göre, söz konusu proje kapsamında Mersin sınırlarındaki güzergah ve alana rastlayan taşınmazlarla üzerlerindeki muhdesatın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.