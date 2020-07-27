Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 4 şehit

27 Temmuz 2020

Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücünün hayatını kaybettiğini, 4 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut-Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Mut ilçesi Sertavul mevkisinde askeri personel taşıyan sivil otobüs henüz tespit edilemeyen bir sebeple tek taraflı trafik kazası yapmış, ilk belirlemelere göre 2 otobüs şoförü ile 4 askerimiz şehit olmuştur. Ağır yaralı 10 askerimiz Mut Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Kaza mahallinde çalışmalar devam etmektedir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Askerlerin, Manisa'dan Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gönderildikleri ve KKTC'ye intikal edecekleri öğrenildi.

Kazada yaralanan askerlerden 2'si ambulans helikopterle, biri de kara yoluyla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Vali Su'dan yaralı askerlere ziyaret

Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralıları tedavi gördükleri Mut Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Su, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın 07.30 civarında meydana geldiğini belirterek, "Asker taşıyan sivil bir otobüs. Muhtemelen fren boşalması gibi görünüyor ama tahkikat devam ediyor. 10 yaralının durumları ağır, tedavileri devam ediyor." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar Mersin'de

Askerleri taşıyan otobüsün Mut-Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Orgeneral Dündar ile Mersin'e gitti.

Akar, askerleri taşıyan otobüsün devrilmesine ilişkin, "İlk bilgilere göre araçta teknik arıza oldu." dedi.

Akar, "Bunların tekrar etmemesi için elimizden gelen her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de askeri otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

KKTC’den Mersin'de şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin'in Mut ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, mesajında, “Görev ifa etmek üzere Kıbrıs’a gelmekte olan askerleri taşıyan otobüsün Mersin’de kaza yapması sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 10 askerin de yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileyen Akıncı, yaralı askerler için acil şifa temennisinde bulundu.

KKTC Başbakanı Tatar, Twitter’dan yaptığı açıklamasında, “Kaza sonucu, KKTC’ye gelecek olan 5 Mehmetçiğimizin şehit olmasını, 10 Mehmetçiğimizin de yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaslı aileleri ile milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

CTP Genel Başkanı Erhürman da “Türkiye'den ülkemize gelmek için yola çıkan askerleri taşıyan otobüsün yaptığı kaza sonucunda beş askerin şehit olduğunu ve on askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendim. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "Ülkemize gelerek vatani görevini yapacak olan Türk gençlerinin Mersin'de bir kazada şehit olması hepimizi derinden üzmüştür. Allah rahmet eylesin, ailelerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk halkına başsağlığı ve sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.