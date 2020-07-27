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Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yarılı

Mersin'in Mut ilçesindeki kazada ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit, 10 yarılı
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Mersin Valiliği, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, Mut- Karaman yolu Sertavul mevkisinde askerlerin bulunduğu otobüs devrildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre sürücünün yaşamını yitirdiği, 5 askerin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan 10 kişi Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bakan Akar Mersin'e gidiyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere Mersin'e gidiyor.

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