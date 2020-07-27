Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği bildirildi. Mersin Valiliği, ilk belirlemelere göre kazada 5 askerin şehit olduğunu ve şoförün de hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi. Alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan otobüs, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde kaza yaptı.
Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.