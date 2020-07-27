ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği bildirildi. Mersin Valiliği, ilk belirlemelere göre kazada 5 askerin şehit olduğunu ve şoförün de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 şehit
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs devrildi.  Alınan bilgiye göre, askerleri taşıyan otobüs, Mut- Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde kaza yaptı.

Mersin Valiliği, Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre sürücünün hayatını kaybettiğini, 5 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap