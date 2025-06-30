Mersin'de dronlu trafik denetimi: Sürücülere ceza yağdı
Mersin'de yapılan dron destekli trafik denetiminde 37 sürücünün trafik kurallarını ihlal ettiği belirlendi. Sürücülere yaklaşık 90 bin TL para cezası uygulandı.
Mersin'de jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 37 sürücüye 89 bin 632 lira ceza uygulandı.
Güvenlik trafik ortamının oluşturulması amacıyla yapıldı
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, güvenli trafik ortamının oluşturulması amacıyla Mersin Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda denetim yapıldı.
Havadan dronla desteklenen uygulamada, 37 sürücünün trafik kurallarını ihlal ettikleri belirlendi.
Kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine 89 bin 632 lira ceza kesildi.