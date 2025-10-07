Mersin'de feci kaza! Tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, minibüste sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Kaza, sabah saatlerinde Avradı Yaylası olarak bilinen Güzeloluk Mahallesi yolu Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metrelik şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere gönderildi.