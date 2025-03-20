Mersin'de 'horoz dövüşü' operasyonu! Takip iki ay sürdü, ring bile kurmuşlar!

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynatan ve oynayanlara yönelik kapsamlı çalışma başlattı.

Ahlak Büro Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin iki ay boyunca teknik ve fiziki takibi sonucu suçun işlendiği 3 iş yeri belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonlarda suçüstü yakalanan 162 kişiye yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ceza kesildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, 3 işletmenin sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereği işlem yaptı.

Kıraathanede 'horoz dövüşü' için ring kurulmuş

Tarsus ilçesindeki operasyonda bir kıraathanede 'horoz dövüşü' için ring oluşturulduğu, bazı kişilerin ringde hakemlik yaparak bahis oynattığı ortaya çıkarıldı.Ruhsatsız olduğu belirlenen kıraathane mühürlendi.

Ekiplerin üç iş yerindeki incelemesinde uygunsuz koşullarda ve kafeslerde tutulan 38 horoz bulundu.

Kümes hayvanları, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesindeki Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.