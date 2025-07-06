Mersin'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var
Mersin’in Tarsus ilçesinde katliam gibi kaza yaşandı. Tıra arkadan çarpan ticari araçtaki 5 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Pozantı istikametine seyir halinde olan 27 BTB 95 plakalı araç ile 63 ACP 670 plakalı tır çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan 1 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Hafif ticari aracın tırın altına girdiği kaza sonrası yoldaki trafik bir süre aksadı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.