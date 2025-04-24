Mersin'de kayısı sezonu açıldı! Kilosu 500 TL’den satıldı

Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminde başı çeken Mersin’in Mut ilçesinde açıkta sezonun ilk kayısı hasadı başladı. Üretici İshak Akdağ’ın topladığı ilk ürünler, kilogramı 500 TL’den alıcı buldu. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, önümüzdeki günlerde hasadın yaygınlaşacağını, fiyatların ise 200-250 TL seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirtti.

Zirai dona bağlı yüzde 20’lik kayıp yaşandı

Tarım alanlarının önemli bir bölümünü kayısı üretiminin oluşturduğu Mut’ta, 77 bin 800 dekar alanda üretim yapılıyor. Bu yıl mikroklima özelliğine sahip bölgede, coğrafi işaretli sofralık Mut kayısısında zirai dona bağlı olarak yaklaşık yüzde 20’lik bir kayıp yaşandığı, bu nedenle rekoltenin 250 bin tondan 200 bin tona düşeceği öngörülüyor.

Üretici İshak Akdağ, "Mersin'in Mut ilçesinde turfanda açık hava sofralık kayısının ilk hasadını yaptık, kilosunu 500 liradan sattım" diyerek sezon açılışındaki memnuniyetini dile getirdi.

Ziraat Odası Başkanı Yılmaz da ilk ürünlerin hale 400-500 TL aralığında geldiğini, önümüzdeki günlerde ise piyasanın daha dengeli bir fiyat seviyesine ulaşacağını aktardı. Yılmaz, Mut’un sofralık kayısıda ülke genelindeki en önemli üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, hasat sürecinin bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.