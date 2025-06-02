Mersin'de kirliliğe neden olan MESKİ'ye bakanlıktan 2,6 milyon TL'lik ceza!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (MESKİ) bağlı üç atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin 708 lira idari para cezası uygulandı.

"Yasal deşarj kriterlerini karşılamıyor"

Bakanlığa bağlı Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli'de bulunan atık su tesislerinde incelemelerde bulundu. Yapılan numune analizlerinde, Karaduvar ve Mezitli tesislerinden çıkan atık suların yasal deşarj kriterlerini karşılamadığı tespit edildi.

Bu iki tesisin çevre mevzuatını ihlal etmesi nedeniyle MESKİ'ye toplam 1 milyon 337 bin lira ceza kesildi.

Atık suların arıtılmadığı tespit edildi

Göksu Nehri'ne ilişkin bir kirlilik ihbarı üzerine, ALO 181 hattı üzerinden gelen bildirim doğrultusunda harekete geçen ekipler, Silifke Atıksu Terfi İstasyonu'nda da denetim yaptı.

Yapılan kontrollerde, atık suların Göksu Nehri'ne uzanan by-pass hattı aracılığıyla arıtılmadan doğrudan deşarj edildiği belirlendi. Bu durum üzerine MESKİ hakkında 1 milyon 337 bin lira daha ceza uygulandı.