Mersin'de köpek sahiplenenlere kısırlaştırma, mama ve bakım desteği

Adı geçen kampanya kapsamında 'sahiplendirme merkezi' oluşturacaklarını bildiren Vahap Seçer, "Merkezimiz haftanın her günü ziyarete açık olacak. Mersin Veteriner Hekimler Odası ile yaptığımız değerlendirme sonucunda da yüzde 25 indirim uygulanmasına karar verildi. Yıllık kuru mama tüketimimiz yaklaşık 150 kilograma denk geliyor. Yemek atıklarınızı bize vermenizi istiyoruz. Son yıllarda edindiğimiz makineyle yemek artıklarını pelet (yem) haline getiriyoruz. Hayvanların iştahla yediğini gözlemliyoruz."

Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan kampanya kapsamında, sokaklarda yaşayan köpekler bakımevlerinde kısırlaştırılıp Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanına kaydedilecek. Barınaktaki hayvanları sahiplenen vatandaşlara 2 yıl boyunca kısırlaştırma hizmeti, mama, parazit ilacı, pet kuaför ve aşı desteği verilecek.