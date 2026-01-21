Son dakika Mersin'de deprem mi oldu? En güncel son depremler listesi 21 Ocak 2026 listesi... Mersin Erdemli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Mersin'de korkutan deprem!
Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16.12'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
Saat 16.12'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
21 Ocak 2026 - Son depremler listesi
• Kadirli (Osmaniye) - 2.5 - Derinlik: 8.47 km - Saat: 16:14
• Erdemli (Mersin) - 3.9 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 16:12
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.8 - Derinlik: 5.27 km - Saat: 15:16
• Sındırgı (Balıkesir) - 2.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 15:14
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 15:11
• Nurdağı (Gaziantep) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 15:07
• Jabal Sam'an, Halep (Suriye) - 2.0 - Derinlik: 7.13 km - Saat: 15:07
• Afrin, Halep (Suriye) - 1.8 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 15:04
• Ula (Muğla) - 1.6 - Derinlik: 7.14 km - Saat: 15:04
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.4 - Derinlik: 6.74 km - Saat: 14:56
• Mamak (Ankara) - 1.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 14:43
• Köyceğiz (Muğla) - 1.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 14:33
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 14:32
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.6 - Derinlik: 8.06 km - Saat: 14:08
• Aladağ (Adana) - 1.4 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 14:08
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.3 - Derinlik: 7.11 km - Saat: 13:59
• Emet (Kütahya) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:53
• Kırkağaç (Manisa) - 1.5 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:40
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:30
• Çiçekdağı (Kırşehir) - 1.1 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:23
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.7 - Derinlik: 7.0 km - Saat: 13:14
• Kovancılar (Elazığ) - 1.7 - Derinlik: 13.9 km - Saat: 13:12