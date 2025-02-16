Mersin'de koruma altındaki dağ keçisini avlayıp sucuk yapmışlar

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.

Bu arada, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.