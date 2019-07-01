Mersin'de metil alkol zehirlenmesi şüphesi: 5 ölü

01 Temmuz 2019

Alınan bilgiye göre, Mersin'de son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 2 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA