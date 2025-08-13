  1. Dünya Gazetesi
Mersin'de orman yangını! 3 mahalle tahliye ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken; 3 köyün tedbir amaçlı tahliye edileceği açıklandı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.

Mersin'de orman yangını! 3 mahalle tahliye ediliyor - Resim : 1

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA