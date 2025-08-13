Mersin'de orman yangını! 3 mahalle tahliye ediliyor
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ederken; 3 köyün tedbir amaçlı tahliye edileceği açıklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mersin'in Silifke ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.