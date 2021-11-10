Mersin'de orman yangını

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gözce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye iki uçak, 7 helikopter, 3 dozer, 33 arazöz ve çok sayıda ekip yönlendirildi.

Kuvvetli rüzgarın alevleri farklı noktalara sıçrattığı yangın nedeniyle bölgedeki bazı meyve ve sebze seraları ile depolar zarar gördü.

"Arazöz gelmeseydi buralar yok olacaktı"

Yangında 3 serası zarar gören üretici Muharrem Yabalak, AA muhabirine, yangında ilk alevleri gördükleri anda durumu yetkililere ihbar ettiklerini söyledi.

Bölgede çok kuvvetli rüzgarın olduğunu aktaran Yabalak, "Yangın bir anda yukarı taraftan geldi. Önüne geçemedik. Bir azazöz geldi. O gelmeseydi eğer buralar yok olacaktı. 3 seram yandı. Muz, salatalık ve patlıcan seram zarar gördü. Üzgünüz, el emeğimiz gidiyor. Şu an yardıma muhtacız." diye konuştu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.