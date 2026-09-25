Mersin’de peş peşe operasyon: 1 ton 716 kilo pregabalin ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Mersin’de düzenlediği üç ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mersin’de gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerin yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda üç ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonların ilkinde 728 kilogram 500 gram, ikincisinde 601 kilogram, üçüncüsünde ise 387 kilogram pregabalin ele geçirildi. Böylece ele geçirilen maddenin toplam miktarı 1 ton 716 kilogram 500 grama ulaştı.

Kaçakçılıkla mücadele vurgusu

Ticaret Bakanlığı, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençleri bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan maddelerin ülkeye sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabete yol açan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden her türlü kaçakçılıkla mücadelenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.