Mersin'de polis servisine bombalı saldırı: 12 yaralı
Mersin'de polis servis aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 12 polis yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Mersin'de polis servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 12 polis yaralandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, merkez Yenişehir ilçesinde polis servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldiğini söyledi.
Olayda 12 polisin yaralandığı ve yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığını aktaran Ercan, "Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Patlamanın nedenini araştırıyoruz. Olayı soruşturmak üzere 3 savcımızı görevlendirdik." dedi.
Konuya ilişkin Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA