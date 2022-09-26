Mersin'de polisevine silahlı saldırı: 2 polis yaralı

Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.



Saldırı sırasında şüphelilerin aracında yangın çıktı.



Olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bir şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."