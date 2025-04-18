Mersinde sahillerden 580 kilogram atık toplandı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, ‘Plastiksiz Mersin Sahilleri İçin Birleşiyoruz’ projesi kapsamında sahil temizliği yaptı. Altı sahilde yapılan temizlik çalışmalarına 182 kişilik gönüllü katıldı. Ve 299 kilogramı plastik olmak üzere toplam 580 kilo denizel atık toplandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 programında hibe almaya hak kazandığı “Plastiksiz Mersin Sahilleri için Birleşiyoruz” projesi kapsamında sahil temizliği etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinliklerde, doğada yok olma sürelerinin yüzyıllar boyu sürdüğü bilinen plastik atıkların hem denizlere hem de deniz ekosisteminde oluşturduğu zararın etkilerini gözler önüne sermek ve farkındalık yaratmak amacıyla gönüllüler, kentin çeşitli sahillerindeki çöp ve atıkları topladı. Soli, Hilton, Taşkıran, Davultepe, Kazanlı ve Viranşehir sahilinde yapılan temizlik çalışmalarında 182 kişilik gönüllü katılımı ile 299 kilogramı plastik atık olmak üzere toplamda 580 kg denizel atık toplandı.
Mersin Kent Konseyi, Kent ve Çevre Grubu, Mersin Barosu Kent ve Çevre Komisyonu ile Mezitli Belediyesi personelleri, ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü ve Tarsus Üniversitesi Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Akademisyen ve öğrencileri ile Mersin Toplum Gönüllüleri (TOG) ve Genç TEMA’nın yer aldığı etkinliklerde gönüllüler, farkındalık yaratmak ve Mersin sahillerindeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine eldiven giyip, temizlik aparatlarının yardımıyla sahillerdeki çöp ve atıkları topladılar. Temizlik faaliyetlerine başlanmadan önce tüm gönüllülere; deniz kirliliği, plastik atıkların karasal ve denizel ortama verdiği zarar ile sıfır atık ve atık yönetimine yönelik kısa bilgilendirme ve eğitim verildi.
Atıklar, geri dönüşüm tesislerine götürüldü
Doğada yok olma sürelerinin yüzyıllar boyu sürdüğü bilinen plastik atıkların hem denizlere hem de deniz ekosisteminde oluşturduğu zararın etkilerini gözler önüne seren etkinlik; çevre bilinci oluşturmanın sadece sözle değil, eyleme de dökülmesi gerektiğini bir kez daha anlattı. Soli, Hilton, Taşkıran, Davultepe, Kazanlı ve Viranşehir sahilinde yapılan temizlik çalışmalarında 11 farklı kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrencilerden oluşan 182 kişilik gönüllü katılımı ile 299 kilogramı plastik atık olmak üzere toplamda 580 kg denizel atık toplandı. Etkinliğe katılan gönüllülere; proje görünürlüğünün yer aldığı şapka, tişört, Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği kompost, plastik kapaklardan üretilen saksı ve tek kullanımlık plastikten kaçınmak üzere su matarası hediye edildi. Etkinlik sonunda toplanan plastik atıklar, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli tarafından teslim alınarak geri dönüşüm tesislerine götürüldü.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’nda Sıfır Atık Şefi Dr. Zeki Altun, etkinlik hakkında bilgi vererek, “Buradaki en önemli amaçlarımızdan bir tanesi çevre farkındalığı ve bilinci oluşturmak ve bunu yaygınlaştırmak. Topladığımız atıkların çoğunluğu plastiklerden oluşuyor. Plastik atıklar bizler için kolay erişilebilir olsa da denizlerimiz ve geleceğimiz açısından ciddi bir kirlilik riski yaratmaktadır. Bizler de bu etkinliklerle bunu aşılayarak umuyoruz ki, gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakmış olabiliriz” ifadelerini kullandı.
“Doğadaki atık ve pek çok kirlilik, döngülerle bize tekrar ulaşıyor”
Mersin Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Günseli Bobuş Alkaya, öğrencilerle birlikte etkinlikte gönüllü olarak yer aldıklarını söyleyerek, “Böyle projelerde bir araya gelip şehrimizi daha temiz ve yaşanılabilir bir hale getirebiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir proje düşündüğü ve tasarladığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.
“Plastiksiz bir dünya için bu işe elimizi atıyoruz”
Farkındalık etkinliği yaptıklarını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Kent Konseyi, Kent ve Çevre Çalışma Grubu Sözcüsü Necdet Sinan Tor, “Plastiksiz bir dünya için, bizler de bu işe elimizi atıyoruz. Farkındalık yaratmak için, öncelikle sahilimizi seçtik. Mersin merkezdeki ender kumsal alanlardan birisi ve oldukça kötü bir durumda” dedi. Büyükşehir’in çevre konusunda hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Tor, “Biz de odalar ve sivil toplum örgütleri olarak her zaman destek veriyoruz, iş birliği içerisindeyiz. Umarım daha güzel olacak” diye konuştu.
“Mersinimizi güzel yarınlara bırakmalıyız"
Temizlik öncesi plastiksiz yaşama ilişkin bilgi aldıklarını söyleyen Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Buse Taşer, “Plastik atıklar, deniz ekosistemine çok zarar veriyor. Son yıllarda balık türlerinin çeşitliliği azaldı. Canlılar plastik yiyorlar ve onları tüketen insanlar da aynı şekilde zararlara maruz kalıyor. Bu plastiklerin, sahil kıyısında yaşayan canlılara da zararı mevcut. Ağzına poşet dolandığı için ölen hayvanlar buluyoruz maalesef. Bu yüzden bu tür atıkların hiçbir şekilde doğada bulunmamasını temenni ediyoruz” dedi. Taşer, “Doğa hepimizin. Bugün biz yaşıyoruz, 50 yıl sonra başkaları yaşayacak. O yüzden 50 yıl, 100 yıl sonrasında da ülkemizi, Mersinimizi güzel yarınlara bırakmamızı diliyorum” dedi.