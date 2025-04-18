Mersinde sahillerden 580 kilogram atık toplandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Avru­pa Birliği tarafından finanse edilen REMEDIES-2 progra­mında hibe almaya hak kazan­dığı “Plastiksiz Mersin Sahil­leri için Birleşiyoruz” proje­si kapsamında sahil temizliği etkinlikleri gerçekleştirdi. Et­kinliklerde, doğada yok ol­ma sürelerinin yüzyıllar boyu sürdüğü bilinen plastik atık­ların hem denizlere hem de deniz ekosisteminde oluştur­duğu zararın etkilerini gözler önüne sermek ve farkındalık yaratmak amacıyla gönüllü­ler, kentin çeşitli sahillerinde­ki çöp ve atıkları topladı. Soli, Hilton, Taşkıran, Davultepe, Kazanlı ve Viranşehir sahilin­de yapılan temizlik çalışma­larında 182 kişilik gönüllü ka­tılımı ile 299 kilogramı plas­tik atık olmak üzere toplamda 580 kg denizel atık toplandı.

Mersin Kent Konseyi, Kent ve Çevre Grubu, Mersin Baro­su Kent ve Çevre Komisyonu ile Mezitli Belediyesi perso­nelleri, ilkokul öğrencilerinin yanı sıra, Mersin Üniversi­tesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bö­lümü ve Tarsus Üniversitesi Tarsus Organize Sanayi Böl­gesi Teknik Bilimler Mes­lek Yüksekokulu Akademis­yen ve öğrencileri ile Mersin Toplum Gönüllüleri (TOG) ve Genç TEMA’nın yer aldığı etkinliklerde gönüllüler, far­kındalık yaratmak ve Mersin sahillerindeki kirliliğe dikkat çekmek için ellerine eldiven giyip, temizlik aparatlarının yardımıyla sahillerdeki çöp ve atıkları topladılar. Temiz­lik faaliyetlerine başlanma­dan önce tüm gönüllülere; de­niz kirliliği, plastik atıkların karasal ve denizel ortama ver­diği zarar ile sıfır atık ve atık yönetimine yönelik kısa bilgi­lendirme ve eğitim verildi.

Atıklar, geri dönüşüm tesislerine götürüldü

Doğada yok olma süreleri­nin yüzyıllar boyu sürdüğü bi­linen plastik atıkların hem de­nizlere hem de deniz ekosis­teminde oluşturduğu zararın etkilerini gözler önüne seren etkinlik; çevre bilinci oluştur­manın sadece sözle değil, ey­leme de dökülmesi gerektiğini bir kez daha anlattı. Soli, Hil­ton, Taşkıran, Davultepe, Ka­zanlı ve Viranşehir sahilinde yapılan temizlik çalışmaların­da 11 farklı kurum, kuruluş, si­vil toplum kuruluşları temsil­cileri ve öğrencilerden oluşan 182 kişilik gönüllü katılımı ile 299 kilogramı plastik atık ol­mak üzere toplamda 580 kg de­nizel atık toplandı. Etkinliğe katılan gönüllülere; proje gö­rünürlüğünün yer aldığı şapka, tişört, Büyükşehir Belediye­si’nin ürettiği kompost, plas­tik kapaklardan üretilen saksı ve tek kullanımlık plastikten kaçınmak üzere su matarası hediye edildi. Etkinlik sonun­da toplanan plastik atıklar, Bü­yükşehir Belediyesi İklim De­ğişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı personeli tarafın­dan teslim alınarak geri dönü­şüm tesislerine götürüldü.

İklim Değişikliği ve Sı­fır Atık Dairesi Başkanlığı’n­da Sıfır Atık Şefi Dr. Zeki Al­tun, etkinlik hakkında bilgi vererek, “Buradaki en önem­li amaçlarımızdan bir tanesi çevre farkındalığı ve bilinci oluşturmak ve bunu yaygın­laştırmak. Topladığımız atık­ların çoğunluğu plastiklerden oluşuyor. Plastik atıklar bizler için kolay erişilebilir olsa da denizlerimiz ve geleceğimiz açısından ciddi bir kirlilik ris­ki yaratmaktadır. Bizler de bu etkinliklerle bunu aşılayarak umuyoruz ki, gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakmış olabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Doğadaki atık ve pek çok kirlilik, döngülerle bize tekrar ulaşıyor”

Mersin Üniversitesi Gıda İş­leme Bölümü Öğretim Görev­lisi Dr. Günseli Bobuş Alkaya, öğrencilerle birlikte etkinlikte gönüllü olarak yer aldıklarını söyleyerek, “Böyle projelerde bir araya gelip şehrimizi daha temiz ve yaşanılabilir bir ha­le getirebiliriz diye düşünüyo­rum. Böyle bir proje düşündüğü ve tasarladığı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

“Plastiksiz bir dünya için bu işe elimizi atıyoruz”

Farkındalık etkinliği yaptıklarını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Mersin Kent Konseyi, Kent ve Çevre Çalışma Grubu Sözcüsü Necdet Sinan Tor, “Plastiksiz bir dünya için, bizler de bu işe elimizi atıyoruz. Farkındalık yaratmak için, öncelikle sahilimizi seçtik. Mersin merkezdeki ender kumsal alanlardan birisi ve oldukça kötü bir durumda” dedi. Büyükşehir’in çevre konusunda hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Tor, “Biz de odalar ve sivil toplum örgütleri olarak her zaman destek veriyoruz, iş birliği içerisindeyiz. Umarım daha güzel olacak” diye konuştu.

“Mersinimizi güzel yarınlara bırakmalıyız"

Temizlik öncesi plastiksiz yaşama ilişkin bilgi aldıklarını söyleyen Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Buse Taşer, “Plastik atıklar, deniz ekosistemine çok zarar veriyor. Son yıllarda balık türlerinin çeşitliliği azaldı. Canlılar plastik yiyorlar ve onları tüketen insanlar da aynı şekilde zararlara maruz kalıyor. Bu plastiklerin, sahil kıyısında yaşayan canlılara da zararı mevcut. Ağzına poşet dolandığı için ölen hayvanlar buluyoruz maalesef. Bu yüzden bu tür atıkların hiçbir şekilde doğada bulunmamasını temenni ediyoruz” dedi. Taşer, “Doğa hepimizin. Bugün biz yaşıyoruz, 50 yıl sonra başkaları yaşayacak. O yüzden 50 yıl, 100 yıl sonrasında da ülkemizi, Mersinimizi güzel yarınlara bırakmamızı diliyorum” dedi.