Mersin’de sahra hastanesinin hazırlıkları tamamlandı

03 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin’de salgın tedbirleri öncelikli olarak Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yürütülüyor. Kentte ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilirken, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçları için de gıda kolisi ve sağlık kiti dağıtımları devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi alınan tedbirler kapsamında ilk olarak suyu kesik olan yaklaşık 4 bin abonenin suya erişimini yeniden sağlarken, 8 bin 500 Halk Kart sahibi ailenin nakdi yardımları hesaplarına yatırdı. 7 bin 384 öğrencinin hesabına da Mart ve Nisan ayları olmak üzere 2 aylık taksit tutarı olan toplam 2 milyon 955 bin TL ödeme yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, ilk etapta 120 bin gıda kolisi 200 bin adette sağlık paketi dağıtacağı öğrenildi. Sağlık çalışanları için 156 yataklı tesisi yeniden düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte ihtiyaç halinde hızlıca kurulacak bir sahra hastanesi içinde gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

Kentin en büyük ilçesi olan Tarsus’ta da maaşını seçildiği günden bu yana her ay kız çocuklarının okuması için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlayan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdağan’ın talimatıyla 65 yaş üstü 30 bin vatandaşa gıda kolisi dağıtılacak. Kamu çalışanları ve vatandaşlar için de belediye tarafından üretilen maske sayısının da 40 bine ulaştığı belirtilirken dezenfektan üretiminin de 80 bin litreyi geçtiği bildirildi.

Salgın sürecinin başından itibaren ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemleri başlatan Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” isimli Milli Dayanışma Kampanyası’na bir maaşını bağışladı. Ayrıca sağlık çalışanları için günde 5 bin maske üreterek İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim eden ilçe belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların maaş ve alışveriş hizmetleri için kuryelik yapıyor.

Yenişehir Belediyesi ise kurduğu dezenfekte ekiplerine ek olarak, Araç Dezenfeksiyon Alanı Projesi ile araç içi dezenfekte uygulamasını başlattı. Başta kamu çalışanları olmak üzere ilçede 5 bin adet 400 milimlik kolonya ve 50 bin adet maske dağıtan Yenişehir Belediyesi, kentin değişik noktalarına yüzlerce sensörlü dezenfektan cihazı ve dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.

Virüsün yayılmasına karşı dezenfekte uygulamalarını aralıksız sürdüren Mezitli Belediyesi ise gönüllü evlerinde ürettiği yaklaşık 2 bin adet maskeyi sağlık çalışanlarına ulaştırıyor. Sosyal medya hesapları üzerinden evlerinde vakit geçiren vatandaşlara özel spor kültürel ve sosyal programlar yayınlayan Mezitli Belediyesi sosyal izolasyonu artırıcı uygulamalar geliştiriyor.

Kentin en önemli tarım ve turizm ilçelerinden Erdemli’de de İlçe Belediye başkanı Mükerrem Tollu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ isimli bağış kampanyasına 10 bin TL bağışladı.

Toroslar Belediyesi de Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için belediye hizmet binasının girişine "Dezenfeksiyon Tüneli" yerleştirdi. Tünel, belediye atölyesinde belediye çalışanları tarafından imal edildi.

Akdeniz ilçesinde yer alan Grand Boss Suit Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Korkmaz da Mersin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğüyle yaptıkları protokolle 120 yataklı otellerini sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiklerini açıkladı.