Mersin’de suç örgütlerine operasyon: 10 milyarlık ağ çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda, örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden elebaşının da aralarında bulunduğu 17 örgüt üyesi tutuklanırken, 19 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

10 milyar TL'lik hesap hareketi tespit edildi

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL’lik hesap hareketi tespit edilen 85 banka hesabına el konuldu.

Yetkililer, organize suç örgütünün Mersin genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla hareket ettiğini, bu kapsamda lavaş üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı uyguladığını, 2 kasten yaralama olayına karıştığını ve 10 ayrı kurşunlama eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Operasyonlarda ayrıca 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.