Mersin'de terör örgütlerine eş zamanlı operasyon

Mersin'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 PKK/KCK ile 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik 6 aylık çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösteren terör örgütünün gençlik yapılanması güdümünde örgütsel toplantılara katılan, organize eden ve terör propagandası yapan 11 şüpheli belirlendi.

DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda ise terör örgütünde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, maliye yapılanması içerisinde bulunan ve örgütün kamplarında silah eğitimi alan 4 kişi tespit edildi.

Her 2 örgüte yönelik Özel Harekat ve dron desteğiyle 15 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 9 PKK/KCK, 4 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı. Operasyon bölgelerinde Özel Harekat polisleri yoğun güvenlik önlemi alırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokumanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.