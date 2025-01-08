Mersin'de yaşanan zehirlenme vakasında vefat sayısı 3'e çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde7 kişilik Suriyeli aile mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne başvurmuştu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ailenin Rana (2) ve Ömer (4) isimli çocukları dün, Ankara'ya sevk edilen 5 yaşındaki çocukları Selem ise bugün hayatını kaybetti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin olay yerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, evde bulunan fare zehirinin buharlaşarak havaya karışması ve ailenin bu havayı soluması sonucunda zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

Baba Memun Elyusuf (34) ve anne Hazal Duho'nun (29) yanı sıra ailenin hayatta kalan diğer fertlerinin tedavileri, Ankara'daki Etlik ve Bilkent şehir hastanelerinde sürüyor.