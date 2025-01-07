Mersin'de zehirlenme faciası: 2 çocuk öldü, 5 kişi yoğun bakımda

Mersin'in Tarsus ilçesinde yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ve 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan baba ve diğer 4 çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Anne ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kimyasal zehirlenme şüphesi

Aileinin kimyasal zehirlenme yaşadığı düşünülürken, polis ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle evde inceleme yaptı.

Öte yandan, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören 4 çocuğun Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerine sevk edileceği ifade edildi.