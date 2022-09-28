Mersin'deki operasyonda 20 kişi gözaltına alındı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, aralarında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı B.G. ve 17 belediye çalışanının da olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.

Operasyonda B.G. ve bazı belediye çalışanlarının da arasında olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde 4 tabanca, pompalı tüfek, avcı bıçağı, örgütsel materyal ve doküman ele geçirildiği bildirildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürüyor.