Mersin'deki yangın kontrol altına alındı

Mersin'de iki gün önce başlayan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam etti.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazözün görev aldığı çalışmalarda, sarp arazi yapısı nedeniyle alevlere müdahalede güçlük çekilen bölgeye 3,5 kilometrelik hortum çekildi.

Söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden katılan 3 helikopterin havadan destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisinde bulunan ormanlık alanda, 24 Temmuz'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı.