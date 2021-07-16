Mersin'deki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havadan, karadan yangına müdahale eden ekipler kızılçam ormanında sabaha kadar çalıştı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına söndürme helikopterleri ve uçaklar da müdahale ediyor.
Mersin'in Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangın hızla büyüdü, şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri ve uçakları, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.
Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.
Bakan Pakdemirli yangın bölgesinde
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulundu. Bakan Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.