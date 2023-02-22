Mersin'den Adıyaman’a 670 konteynerlik kent

Büyükşehir Belediyelerine depremden etkilenen bazı illerin çalışma sahası olarak paylaştırıldığını ve Mersin’in de Adıyaman’dan sorumlu olduğunu söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aynı zamanda diğer illere de desteğin sürdüğünü ifade etti. Başkan Seçer, “23 belediye; Aydın Büyükşehir, il belediyeleri olarak Bolu, Burdur, bunlar da bize dahil edildi ve ilçe belediyeleri ile beraber Adıyaman’da çalışmalara başladık" dedi.

İş makineleri çalışmaya başladı

Seçer, "Arkadaşlar bir keşif çalışması yaptı. Barınma sorunu çok öncelikli, bölgede hijyen sorunu ortaya çıkacak. Oradaki kamu kurumlarıyla, yetkililerle, yerel yönetimlerle bir ilişki halinde bu çalışmaları şu ana kadar zaten başlattık, sürdürüyoruz” diye konuştu. Seçer, barınma sorununun diğer illerde olduğu gibi Adıyaman’da da öncelikli sorun olduğunu ifade ederek, “Orada bir barınma sorunu olduğu için ilk etapta 670 konteynerlik bir kent yapma hazırlığı başladı. Makineler çalışmaya başladı, 80 dönüm bir alanda çalışmaları sürdürüyorlar" dedi.

Seçer, "Çok kısa zamanda etap etap yapılacak. Bu soğuk kış günlerinde vatandaşlarımıza konut yapılana kadar, bir konuta alınana kadar, bir an önce daha yaşanabilir mekanların sağlanması lazım” diye konuştu. Kuracakları konteyner kent alanında, sahra hastanesi ve sosyal alanlar olacağının bilgisini veren Seçer, “Bizim planladığımızda sahra hastanesi bile var. Hatta sahra hastanesini uluslararası bir kuruluş döşeyecek. Sosyal alanlar var, spor alanlarından kreşlere, okuma salonlarına, mescidine her şeyine kadar muazzam planlama yaptık. Diğer belediyelerimizle imece olarak bu işi gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Afet yönetimine özel daire başkanlığı

Mersin’deki binaların depreme dayanıklılığının objektif gözlemler ve bilimsel olarak tespit edilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Seçer, büyükşehir belediyesi olarak Afet Yönetimi ve Kentsel Dönüşüm Strateji Daire Başkanlığı kurulması yönünde çalışmalar yapacaklarını ifade etti.