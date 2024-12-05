Mersin'den jeotermal kaynak adımı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Mersin'de 7 jeotermal kaynak arama sahasının ihalesi için Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Mersin'in Anamur, Yenişehir, Silifke, Erdemli, Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde muhammen bedelleri 878 bin 995 lira ile 269 bin 409 lira arasında değişen 7 sahanın açık teklif artırma usulüyle ayrı ayrı ihalesi yapılacak.

İhale, 19 Aralık'ta Mersin Valiliği Hizmet Binası'nda ihale komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.