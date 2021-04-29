Mersin'in ilk metro projesi için ihale yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte yapımı planlanan 13,4 kilometrelik ilk yer altı raylı sistemi için açtığı ihaleye 3 firma teklif sundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi" ihalesi, Ulaşım Dairesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcı 4 firmadan biri teşekkür mektubu sunarak ihaleden çekildi.

Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ ortak girişimi, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Dillingham Construction Int+Kiska-Kom İnş. ve Tic. AŞ iş ortaklığının verdiği teklifler, ihale komisyonunca değerlendirmeye alındı.

Komisyon üyelerince açılan teklif zarflarında, şartname koşulları ve evrak kontrolü yapıldı.

Mersin'in ilk metro projesi için Dillingham Constructıon Int+Kiska-Kom İnş. ve Tic. AŞ İş Ortaklığı'nın 3 milyar 379 milyon 404 bin 900 lira, Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ ve Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Ortak Girişimi'nin 3 milyar 810 milyon lira, Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 4 milyar 122 milyon 195 bin 400 lira teklif verdiği bildirildi.

İhale sonuçlarının, komisyon tarafından yapılacak incelemelerin ardından açıklanacağı bildirildi.