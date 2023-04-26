Mersinli emlakçılardan deprem bölgesine destek

Müjde DEMİR

Her yıl üyelerine yönelik düzenlediği iftar yemeği organizasyonlarını bu yıl askıya alarak deprem bölgesine yönelik yardım çalışmaları başlattıklarını söyleyen Başkan Canpolat, “‘Yeme yedir, bir kolide sen al kampanyası’ doğrultusunda ilk olarak depremde en çok zarar gören ve yıkıma maruz kalan Hatay bölgesine çok kısa bir sürede bin 381 yardım kolisini, 3 kamyon, 9 araç ile ulaştırdık” diye konuştu.

Depremden en çok etkilenen Adıyaman içinde aynı kampanyayı başlattıklarını aktaran Başkan Canpolat, “Şimdilik koli sayımız 400’e ulaşmıştır. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve depremden etkilenen diğer illerimize yardımlarımız devam edecektir. Götürdüğümüz yardım kolileri bağışlarımız ile beraber, 13 milyon insanımızı etkileyen büyük afeti unutmayacağız ve hatırlatacağız” dedi.