Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak gözaltına alındı!

İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik baskında 31 şüpheli yakalanırken, yasadışı yollardan yurtdışına firar eden örgütünün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli aranıyor.

Sabah'ın haberine göre; yapılan incelemenin ardından Turan Yıldırım'ın 15 Ocak'ta yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasına imkân sağlayan şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, Ener Aktaş ve Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt gözaltına alındı.

Polis aracıyla sınıra götürdüler

Turan Yıldırım'ın 14 Ocak'ta Ener Aktaş'ın evine bırakıldığı, 15 Ocak'ta Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nde görevli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı otomobilin siteye geldiği, burada Ener Aktaş, Turan Yıldırım ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile buluştuğu, Turan Yıldırım ve Kenan Koçak'ın emniyet müdürünün aracına binip siteden ayrıldıkları tespit edildi.

Edirne Emniyetine ait olan ve Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kullandığı aracı da Ener Aktaş'ın başka bir araçla takip ettiği kamera kayıtlarına yansıdı.

Emniyet müdürünün kullandığı otomobilin, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak Avrupa yakasına geçtiği ve Kınalı, Tekirdağ, Malkara ve Keşan üzerinden İpsala sınırına gittiği belirlendi. Ener Aktaş'ın kullandığı otomobilin de diğer aracın peşinden İpsala Kara Hudut Kapısı istikametine gittiği tespit edildi. İki aracın öncü-artçı şekilde ilerlediği Ener Aktaş ile Kenan Koçak'ın otomobille saat 17.33 sıralarında İpsala'dan çıkış yaptıkları tespit edildi.

Kenan Koçak'ın aynı gün 20.31'de Türkiye'ye döndüğü, Ener Aktaş'ın ise iki gün sonra İpsala Sınır Kapısı'ndan yabancı plaka otomobille giriş yaptığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.