Mesai düzeninde değişiklik hazırlığı: OVP'ye yeni çalışma modelleri girdi

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Ekonomi ve kalkınmada 3 yıllık harita belli olurken 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP), istihdamı artırmak ve atıl iş gücünü azaltmak için mesai saatlerinde de değişiklik planlandı.

Program kapsamında iş gücü piyasasının dışında kalan kişilerin istihdama katılımının önündeki beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk gibi engellerin azaltılması hedefleniyor. Potansiyel iş gücünde bulunan kişiler, güçlendirilecek iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla aktif iş gücü programlarına yönlendirilecek. Kişilerin profiline ve becerilerine göre yapılacak yönlendirmelerle özellikle eleman açığı bulunan sektörlerde kalıcı istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Esnek mesai masada

OVP'nin çalışanları doğrudan ilgilendiren başlıklarından biri çalışma düzeni oldu. İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması amacıyla çalışma günlerinin ayarlanmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bunun yanında esnek süreli istihdam modellerinin geliştirilmesi de gündemde olacak.

Programda çalışma günlerinin nasıl ayarlanacağına ya da haftalık çalışma süresinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin ayrıntıya ise yer verilmedi.

Çocuklu çalışanlara uzaktan çalışma desteği

Yeni dönemde bakım sorumluluklarının istihdama katılımın önünde engel oluşturmasının azaltılması da hedefleniyor. Çocuklu çalışanlara kısmen veya tamamen uzaktan çalışma imkanı sunan işletmeler desteklenecek. Ebeveyn izninin de bakım sorumluluğunun daha dengeli paylaşılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Merkezi yönetim, belediyeler ve özel sektör işbirliğiyle kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak. Özellikle iş yerlerindeki kreş ve bakım imkanlarının geliştirilmesiyle kadınların istihdama katılımının artırılması hedefleniyor.

Sosyal yardım alanlar istihdama yönlendirilecek

Sosyal yardım sistemi ile iş gücü programları arasındaki bağ da güçlendirilecek. Sosyal yardım alan ve çalışma potansiyeli bulunan kişilerin beceri kazanarak iş gücüne katılmasına yönelik programlar yaygınlaştırılacak. Meslek edindirme programları ise bölgesel ihtiyaçlara ve yerel iş gücü talebine göre şekillendirilecek. Programlara katılanların iş gücü açığı bulunan sektörlerle eşleştirilerek kalıcı istihdama geçmeleri amaçlanıyor.

OVP'de ayrıca çalışma ve üretim kültürünün erken yaşlarda kazandırılması hedeflenirken, çalışmanın ve üretmenin toplumsal değerinin örgün eğitimin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılması öngörülüyor.