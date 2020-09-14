Mesai saatleri değişiyor mu? Ankara, İstanbul mesai saatleri

14 Eylül 2020

Son dönemde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından mesai saatleri değişebilir. 2019 Aralık'tan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi alınan tüm tedbirlere rağmen bulaşmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) son açıklamasına göre; eylül ayında vaka sayılarında rekor artışlar yaşanıyor. Son 24 saatte dünya genelinde 307 bin 930 vaka kayıtlara geçmiş durumda. 6 Eylül'de ise 306 bin 857 vakayla bir rekor daha kırılmıştı. Türkiye'de pandemi nedeniyle toplu taşımaya düzenleme getirildi ancak bu durum ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Bunun üzerine koronavirüs tedbirlerinin daha uygulanabilir olması için çalışmalar başlatıldı.

Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi nüfusun yoğun olduğu şehirlerde koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi adına mesai saatlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyor.

Ankara'da uygulanan kademelendirilmiş mesai saatleri uygulamasının ardından, benzer bir uygulamanın İstanbul için de getirilmesi konuşuluyor. Toplu taşıma kullanımında yığılmaları önlemek adına düzenlenecek mesai saatleri uygulaması ile toplu taşıma kapasitesinin mevcut talebi karşılaması hedefleniyor.

Mesai saatleri uygulamasında üzerine çalışılacak düzenlemede, mesai saatleri kademelendirilecek ve 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00 saatlerinde mesai başlangıcı yapılacak ve mesai bitimleri de giriş saatlerine göre düzenlenecek. Bu uygulama ile toplu taşıma kapasitesi optimum kullanılacak ve yığılmaların önüne geçilmiş olacak.